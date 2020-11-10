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В случае новых выборов в Раду прошли бы четыре партии

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В случае новых выборов в Раду прошли бы четыре партии

Политические партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», и ВО «Батькивщина» уверенно преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Согласно данным исследования, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, относительно большую поддержку избирателей получила бы партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

В свою очередь за политсилу «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 13% и 21%, партию «Оппозиционная платформа ˗ За жизнь» ˗ соответственно 12% и 16,5%, ВО «Батькивщина» ˗ соответственно 6% и 8%.

При этом партию «Сила и честь» поддерживают ˗ соответственно 3% и 5%, ВО «Свобода» ˗ соответственно 2,5% и 4%, партию «Голос» ˗ соответственно 2% и 3%, «партию Шария» ˗ соответственно 2% и 2%, партию «За майбутнє» ˗ соответственно 2% и 2%, партию «Гражданская позиция» ˗ соответственно 1% и 2%, «Радикальную партию Олега Ляшко» ˗ соответственно 1% и 2%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» ˗ соответственно 1% и 2% , партию «Наш край» ˗ соответственно 1% и 1%, за партии «Пропозиция», «Оппозиционный блок», «Победа Пальчевского» ˗ менее 1% опрошенных.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проводился в рамках проекта «Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития», осуществляемого Центром Разумкова совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

выборы, опрос
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