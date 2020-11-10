Съезд «Слуги народа» проведут в начале следующего года

Съезд партии «Слуга народа» состоится ориентировочно в январе 2021 года, сообщил глава политической силы Александр Корниенко.

«У нас запланирован приблизительно в январе съезд. Почему? Потому что у нас впереди довыборы по трём округам в Верховную Раду — потенциально, по двум — точно», — сказал Корниенко на совместной пресс-конференции с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией во вторник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.