Украинцы считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении

Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, при этом половина считает, что преодолеть трудности Украина сможет только в отдаленной перспективе, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Так, отвечая на вопрос о том, в правильном или неправильном направлении развиваются события в Украине, 65,5% респондентов сказали, что в неправильном направлении, в то время как противоположное мнение высказали лишь 17,5% опрошенных. Затруднились с ответом 17% респондентов.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина преодолеть существующие проблемы и трудности, 19,5% опрошенных сказали, что страна сможет сделать это в течение ближайших нескольких лет. В тоже время, согласно соцопросу, примерно такое же количество респондентов (20,3%) высказали мнение, что Украина не способна преодолеть проблемы и трудности. При этом 50% опрошенных высказали мнение, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе. Затруднились с ответом 10,2% респондентов.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.
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