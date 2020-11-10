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В КИУ подозревают, что подсчет голосов затягивается специально

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В КИУ подозревают, что подсчет голосов затягивается специально

Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что основной причиной затягивания подсчета голосов на местных выборах в некоторых громадах являются массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованием обжалования результатов, при этом зачастую такие жалобы не имеют достаточных обоснований.

«Основная причина затягивания — массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованиями об обжаловании результатов выборов. (...) Часто требования о пересчете голосов и признании выборов недействительными, которые подают политические партии и кандидаты, не являются должным образом обоснованными и не базируются на фактах о нарушениях избирательного законодательства в день голосования», — говорится в заявлении КИУ на странице в Facebook во вторник.

В КИУ указали, что на данный момент проблемным является установление результатов выборов во Львове, Черновцах, Тернополе, Броварах. Также затянулся процесс установления результатов выборов в Киевский, Волынский, Херсонский, Одесский областные советы. Судебные обжалования по установлению результатов выборов были в Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области. А вследствие нарушений избирательного законодательства Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Марганецкой ТИК Днепропетровской области и Васильковской ТИК Киевской области.

По оценке комитета, затягивание подсчета голосов в отдельных громадах имеет признаки политтехнологии и используется для пересчета голосов избирателей в пользу заинтересованных партий или кандидатов.

«КИУ призывает политические партии и кандидатов ответственно относиться к подаче исковых заявлений и не злоупотреблять правом на судебное обжалование, искусственно затягивая установление результатов выборов», — сказано в сообщении.

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В комитете также напомнили, в каких случаях территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании выборов не состоявшимися и о назначении повторных выборов (ч. 1 ст. 280 Избирательного кодекса Украины).

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно. Однако, как пояснили в ЦИК, после этого теризбиркомы должны обнародовать результаты в местных печатных СМИ, на сайте совета или ТИК, а также сообщить о результатах Центральной избирательной комиссии. Однако дедлайна для подачи данных в ЦИК нет.

местные выборы, КИУ
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