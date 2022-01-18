«Слуга народа» не дает голоса за правительственные законопроекты

Комитет избирателей проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля. По данным КИУ, законами стали только 17% правительственных законопроектов. В среднем правительственные инициативы поддерживали только 213 депутатов «Слуги Народа».

Всего за период с 5 марта 2020 года (назначение правительства Шмыгаля) по 17 января 2022 года Кабинетом министров было внесено на рассмотрение ВР 442 проекта законов. Из них было принято (возвращено с подписью президента) 78 законов.

Среди принятых решений авторства правительства: законы о противодействии COVID-19, изменения в Закон «О гражданстве Украины» (об упрощенном приобретении гражданства иностранцами, участвовавшими в защите территориальной целостности Украины), изменения в Закон «О лекарственных средствах» (относительно государственной регистрации) лекарственных средств), Закон о медиации, изменения в законодательство по страхованию сельскохозяйственной продукции.

При этом показатели успешности законодательной работы правительства Д. Шмыгаля ниже, чем у предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука. Так, законами стали 22% законопроектов, представленных правительством Гончарука.

Основная причина низких показателей законодательной работы правительства — недостаточная поддержка со стороны монобольшинства. В среднем правительственные законопроекты поддерживают только 213 депутатов «Слуги Народа». При этом за законопроекты авторства правительства голосует меньше депутатов монобольшинства, чем за другие неправительственные законопроекты.