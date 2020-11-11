Facebook и Google негласно продлили запрет на политическую рекламу

Американские компании Facebook и Google негласно продлили в своих сервисах запрет на политическую рекламу, который планировалось снять через неделю после выборов в США, сообщает газета Financial Times.

Компания Google подтвердила изданию, что в ее интернет-сервисах запрет продолжает действовать. Когда он может быть снят, в корпорации не уточнили. В Facebook изданию также сообщили, что запретные меры на политическую рекламу по-прежнему в силе. Компания уточнила, что это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы «обеспечить защиту от возможных беспорядков после выборов». Некоторые рекламодатели Facebook сообщили, что о продлении запрета их не уведомили.

Ранее Facebook сообщил, что будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США. В компании также сообщали, что разрабатывается ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В конце сентября Google также сообщила рекламодателям, что будет блокировать связанную с выборами в США рекламу после закрытия избирательных участков 3 ноября. Когда компания собиралась снять запрет на подобную рекламу, не сообщалось.

По данным СМИ, на выборах президента США победил экс-вице-президент США Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.