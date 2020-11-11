Оппозиция Армении выдвинула ультиматум премьеру Пашиняну

Оппозиционные фракции парламента Армении потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца дня.
«Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента», — сказал на митинге оппозиции у здания парламента страны представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, сообщает Интерфакс.
Он добавил, что, если это требование не будет выполнено, то оппозиция 12 ноября решит вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».
Он отметил, что «партии „Процветающая Армения“ и „Светлая Армения“ собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания — отставка Пашиняна».
Он выразил надежду, что депутаты правящей фракции «Мой шаг» (88 депутатов — Ред.) придут в парламент, без присутствия которых заседание не может состояться.
Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.
В среду в Ереване проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна.
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