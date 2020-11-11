Глава МОЗ предрекает, что с коронавирусом ничего нельзя будет сделать до апреля

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует сложный период с эпидемией Covid-2019 до апреля 2021 года.
«Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко — нет, будем проходить его сложно», — сказал он в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24» в среду.
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. «Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация», — подчеркнул Степанов.
Он указал, что на утро среды в больницах было 28,5 тыс. больных Covid-2019, что более чем в четыре раза превышает этот показатель в сентябре. Министр также отметил, что максимальное количество коек, которое может быть отведено под таких больных — 83 тыс.
«Понятно, что кроме сугубо лечебного процесса, есть еще процесс эпидемиологический: каким образом остановить именно рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить», — добавил Степанов.
Он также спрогнозировал, что Украина, в лучшем случае, получит первые поставки вакцины от Covid-19 в конце первого квартала 2021 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016