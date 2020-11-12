Мендель уверяет, что не болела коронавирусом

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала неправдивой информацию о якобы ее положительном результате теста на коронавирус.

Об этом Мендель написала в Facebook.

«Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный — сообщу».

Мендель также отметила, что тесты на коронавирус делает регулярно.