У Зеленского новый пресс-секретарь вместо Мендель

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины и назначил на соответствующую должность Сергея Никифорова.

Соответствующие указы № 282/2021 и № 283/2021 опубликованы на сайте главы государства.

«Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», — говорится в тексте указа № 283/2021 от 9 июля.

Сергей Никифоров родился в Кривом Роге 10 июля 1986 года. До этого работал ведущим на телеканале «Украина 24», еще ранее — корреспондентом на телеканалах «Первый национальный», «Рудана», «24», K1 и «Euronews».

Закончил факультета журналистики Киевского государственного университета им. Шевченко.

30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины.