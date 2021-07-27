Песков обещает «обязательно ознакомиться» с отправленной ему книгой Мендель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен обязательно ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, когда получит это издание по почте.

«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал представитель Кремля СМИ во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Мендель, работавшая пресс-секретарем президента Зеленского с 2019 года по июль 2021 года, опубликовала в Instagram видео, как она подписывает для Пескова свою книгу «Каждый из нас президент», и оформляет соответствующую посылку на адрес администрации главы российского государства. Как считает Мендель, в ее книге «много позиций, которые важно знать об Украине».