Песков обещает «обязательно ознакомиться» с отправленной ему книгой Мендель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен обязательно ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, когда получит это издание по почте.
«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал представитель Кремля СМИ во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Мендель, работавшая пресс-секретарем президента Зеленского с 2019 года по июль 2021 года, опубликовала в Instagram видео, как она подписывает для Пескова свою книгу «Каждый из нас президент», и оформляет соответствующую посылку на адрес администрации главы российского государства. Как считает Мендель, в ее книге «много позиций, которые важно знать об Украине».
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