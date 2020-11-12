В США коронавирусом чаще болеют темнокожие и азиаты

Представители этнических меньшинств подвергаются повышенному риску заражения новым коронавирусом. К такому выводу пришли авторы проведенного в Лестерском университете метаисследования, систематизировавшие данные 50 посвященных этой теме научных работ, опубликованных в Великобритании и США. Выводы ученых были в четверг представлены в журнале EClinical Medicine, входящем в число специализированных дочерних изданий медицинского журнала The Lancet.
В общей сложности были обобщены и проанализированы данные, касающиеся 18,7 млн пациентов, относящихся к разным этническим группам. Риск заражения новым коронавирусом для темнокожих оказался в среднем вдвое выше, чем для белых, а для азиатов — в полтора раза выше. Кроме того, согласно выводам авторов исследования, среди выходцев из стран Азии может быть выше вероятность тяжелого протекания болезни и смерти.
Исследователи считают, что наблюдаемая тенденция связана скорее с социальными, чем с генетическими факторами. Представители этнических меньшинств чаще работают там, где необходимо ежедневно контактировать с другими людьми, в том числе в больницах. Они чаще проживают в городах с высокой плотностью населения и более высокими темпами распространения болезни. Кроме того, у этой категории населения жилищные условия зачастую хуже, чем у белых американцев и британцев, и в одном доме или квартире живет больше членов одной семьи.
«Расизм и структурная дискриминация также могут приводить к увеличению риска неблагоприятного исхода болезни среди представителей этнических меньшинств», — отмечается в публикации. Ее авторы призывают власти немедленно обратить внимание на проблему, принять меры для облегчения доступа меньшинств к медицинским услугам и бороться с социальным неравенством.
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