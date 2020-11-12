СМИ рассказали о планах Трампа «отомстить» изданию Fox News

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания собственного онлайн-СМИ, чтобы отомстить телеканалу Fox News за присуждение победы на выборах своему политическому оппоненту демократу Джо Байдену, сообщает издание Axios.
«Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Axios слова близкого к президенту источника. Поскольку запуск кабельного телеканала требует больших вложений, в том числе финансовых, Трамп склоняется к созданию собственного издания, которое будет вести трансляции в интернете. По предварительным данным, оно будет доступно по месячной подписке. Издание отмечает со ссылкой на источники, что с помощью нового канала Трамп «собирается отдать много времени критике Fox».
Телеканал Fox News, самый лояльный Трампу из всех американских кабельных телеканалов, первым наряду с агентством Ассошиэйтед Пресс, присудил Байдену победу на выборах в штате Аризона. Это вызвало глубокое негодование самого претендовавшего на второй срок президента и его сторонников.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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