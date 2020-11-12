Одна из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от коронавируса

Венгрия стала первой из стран Евросоюза, решившей провести испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто, передает Hirado.

Сийярто в интервью телеканалу сообщил, что предварительные данные показывают 92% эффективность российской вакцины, такой результат в Будапеште считают хорошим. В течение полутора недель в страну прибудет первый образец вакцины для лабораторных испытаний. В декабре начнутся клинические испытания на небольшой партии вакцины, а массово вакцина начнет прибывать в страну во второй половине января.

В пятницу,13 ноября, Сийярто проведет переговоры с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, во встрече примут участие представители венгерской компании по производству вакцин. Будет изучен вопрос о том, возможно ли производить вакцину «Спутник V» в Венгрии.

В то же время Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство по-прежнему стремится исследовать несколько вакцин, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

В интервью RT Сийярто отмечал, что сейчас вопрос вакцинации в мире политизирован. «Иногда мне кажется, что вопрос вакцин чрезмерно политизирован, думаю, этого нужно избегать. Опять же, мы надеемся на успех всех компаний и стран, которые занимаются разработкой вакцин, о ком бы ни шла речь. Мы заинтересованы в успехе американских, европейских, российских, китайских, израильских исследований и разработок вакцин», — передает его слова российский телеканал.

Об обсуждении с Москвой поставок вакцины заявил в конце октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан. О том, что Венгрия закупит партию российской вакцины стало известно в начале ноября.

При этоим Еврокомиссия пригрозила принять против Венгрии административные меры из-за закупки российского препарата. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что страны ЕС имеют право закупать лишь те препараты, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза».