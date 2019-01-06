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В США определили самый популярный новостной канал 2018 года

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В США определили самый популярный новостной канал 2018 года

Любимый президентом США Дональдом Трампом Fox News стал по итогам прошедшего года самым популярным новостным каналом среди всех американских кабельных телесетей. Об этом свидетельствуют данные, распространенные исследовательской службой Nielsen.

Показатели популярности рассчитывались с помощью подсчетов среднего числа зрителей, ежедневно смотревших Fox News в вечерний прайм-тайм в течение последних 12 месяцев. Согласно данным Nielsen, каждый вечер передачи данного канала смотрело в среднем 2,5 млн человек. Это рекордный показатель для Fox News за всю его 22-летнюю историю. По сравнению с прошлым годом среднее число зрителей в прайм-тайм увеличилось на 3%.

Вторым по популярности кабельным новостным каналом в США по итогам года стал MSNBC. Его каждым вечером в среднем смотрело 1,8 млн зрителей, что на 12% больше аналогичного показателя прошлого года. Замыкает тройку лидеров телеканал CNN (990 тыс. человек, падение на 6% по сравнению с 2017 годом), неоднократно становившийся объектом критики со стороны Трампа за якобы недостоверное освещение деятельности его администрации.

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Широко известно, что Fox News, традиционно выступающий в поддержку Трампа, является его любимым телеканалом. Президент, по сообщениям американских СМИ, регулярно смотрит его, а также поддерживает приятельские отношения с некоторыми ведущими. Кроме того, Трамп чаще всего дает интервью журналистам именно этого канала, считающегося рупором консерваторов на американском телевидении.

США, CNN, Fox News, MSNBC
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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