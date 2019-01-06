В США определили самый популярный новостной канал 2018 года

Любимый президентом США Дональдом Трампом Fox News стал по итогам прошедшего года самым популярным новостным каналом среди всех американских кабельных телесетей. Об этом свидетельствуют данные, распространенные исследовательской службой Nielsen.

Показатели популярности рассчитывались с помощью подсчетов среднего числа зрителей, ежедневно смотревших Fox News в вечерний прайм-тайм в течение последних 12 месяцев. Согласно данным Nielsen, каждый вечер передачи данного канала смотрело в среднем 2,5 млн человек. Это рекордный показатель для Fox News за всю его 22-летнюю историю. По сравнению с прошлым годом среднее число зрителей в прайм-тайм увеличилось на 3%.

Вторым по популярности кабельным новостным каналом в США по итогам года стал MSNBC. Его каждым вечером в среднем смотрело 1,8 млн зрителей, что на 12% больше аналогичного показателя прошлого года. Замыкает тройку лидеров телеканал CNN (990 тыс. человек, падение на 6% по сравнению с 2017 годом), неоднократно становившийся объектом критики со стороны Трампа за якобы недостоверное освещение деятельности его администрации.

Широко известно, что Fox News, традиционно выступающий в поддержку Трампа, является его любимым телеканалом. Президент, по сообщениям американских СМИ, регулярно смотрит его, а также поддерживает приятельские отношения с некоторыми ведущими. Кроме того, Трамп чаще всего дает интервью журналистам именно этого канала, считающегося рупором консерваторов на американском телевидении.