Цена биткойна превысила уровень 2017 года

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в $18,150 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 06:16 по Киеву.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $18 тыс. 18 декабря 2017 года.

По данным на 06:23, курс биткойна находился на уровне $18,130 тыс. за штуку.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.