Франция преодолела рубеж в 2 миллиона заражений коронавирусом

Число заражений коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 2 млн. Об этом сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на главу Генеральной дирекции Минздрава Франции Жерома Саломона.
«Мы преодолеваем этим вечером порог в два миллиона случаев во Франции», — сказал Саломон, отметив, что количество новых случаев, выявляемых за сутки, снижается уже несколько дней.
За последние 24 часа в стране госпитализировали 33,5 тыс. пациентов с коронавирусом, 437 человек умерли в больницах. Общее число смертей от коронавируса в стране теперь составляет 46,2 тыс.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс 12 ноября заявил, что режим изоляции, введенный во Франции с 30 октября с целью сдержать распространение коронавируса, продолжится еще по меньшей мере две недели.
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