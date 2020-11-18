«Слуга народа» будет общаться со своими депутатами местных советов через мобильное приложение

Партия «Слуга народа» запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов, заявляет лидер партии, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко
«У нас точно будут механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой и депутатов — с партийным руководством. Мы же „диджитализированные“, поэтому у нас есть в активе специальное веб-приложение, оно уже разработано для фракции в Верховной Раде, скоро будет внедряться. Подобное приложение будет адаптировано и для депутатов местных советов. Я думаю, что где-то в феврале-марте следующего года начнем его тестировать и запускать», — сказал Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он добавил, что уже сейчас «Слуга народа» создает обычные чаты, в которые пытается добавить всех своих 6 тысяч депутатов местных советов, чтобы «они напрямую получали от нас информацию, чтобы депутаты понимали, что их партия собой представляет, о чем она говорит».
«Понятно, не всех депутатов удается охватить, но привлечь как можно больше членов фракций стараемся», — отметил лидер партии.
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