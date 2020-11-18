Трамп отпразднует День благодарения в Белом доме

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго во Флориде на День благодарения из-за того, что загружен работой. Об этом заявила в среду в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Ее попросили прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым Трамп и его супруга Меланья отменили поездку во Флориду и намерены провести в Белом доме День благодарения, который в этом году отмечают в США 26 ноября. «Президент напряженно работает над тем, что касается коронавируса и других вопросов, над сокращением численности военных в Афганистане и Ираке, возвращении их домой», — ответила она. «Он напряженно работает и останется в Белом доме», — добавила пресс-секретарь.
Телеканал CNN во вторник сообщил, что отмена поездки во Флориду стала неожиданностью для сотрудников Белого дома, так как глава государства перед всеобщими выборами 3 ноября выражал желание отправиться в Мар-а-Лаго. В последние годы он проводил праздник там.
День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября.
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