В Украине за нарушение карантина штрафуют только незначительную долю тех, на кого составляют протоколы

Решениями судов был взыскан 2 тыс. 171 штраф по статье о нарушении правил карантина Кодекса Украины об административных правонарушениях по состоянию на 17 ноября.
При этом, как сообщается на сайте «Судебная власть Украины», в суды поступило 50 тыс. 594 протоколов о нарушении соответствующей ст.44-3 КУоАП, из них 26 тыс. 429 было рассмотрено в судебном порядке.
Из 50,6 тыс. протоколов 3,8 тыс. поступили повторно. Возвращено при этом было 8,6 тыс. протоколов, из них 8,1 тыс. — для переоформления. 15 тыс. 558 поступивших в суды дел остаются нерассмотренными.
Таким образом, рассмотрено судами было в общей сложности 26,4 тыс. из 50,6 тыс. поступивших дел, и лишь в 2,2 тыс. случаев было вынесено постановление об админвзыскании.
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