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Филарет хочет церковь, независимую и от Москвы, и от Константинополя

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Филарет хочет церковь, независимую и от Москвы, и от Константинополя

Патриарх непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что УПЦ КП прилагает все усилия, чтобы в Украине была церковь, независимая и от Москвы, и от Константинополя.

«Благодаря существованию Киевского патриархата Украина получила Томос об автокефалии. Если бы не было Киевского патриархата, Константинопольский патриарх дал бы Томос? Кому давать? Но настоящей автокефалии в этом Томосе нет. Права Православной церкви Украины ограничены. Прежде всего — самим названием. Суть заключается в том, что вы, получив Томос, имеете власть над православными украинцами только в Украине, а за пределами Украины украинцы должны принадлежать к Константинопольскому патриархату», — сказал он на пресс-конференции в среду в агентстве «Интерфакс-Украина».

Филарет считает, что исключение Киевского патриархата из государственной регистрации поставило церковь вне закона, но она и ее прихожане существуют, и их много. «Мы существуем, и будем существовать. И победим, потому что правда с нами», — заявил он.

Руководитель юридического отдела религиозной организации «Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» Неонила Ткаченко напомнила, что Министерство культуры впервые за всю историю Украины приняло решение о так называемом «состоянии прекращения» Киевской патриархии, чему раньше не подвергалась ни одна религиозная организация в Украине.

«Путем вмешательства в автоматизированную систему была подделана информация о состоянии Киевской патриархии как такой, что с 29 июля 2019 года находится в состоянии прекращения, а с 13 декабря 2019 года является „прекращенной“. При этом учредитель Киевской патриархии 20 июня 2019 года принял прямо противоположное решение о продолжении своей деятельности, и именно борьба за регистрацию этого решения длится уже полтора года», — отметила она.

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Ткаченко сообщила, что в свою защиту Киевская патриархия инициировала 63 судебных производства. «И только по истечению года, под давлением общества и правового прозрения некоторых судей удалось хотя бы начать процессы, которые были заблокированы полтора года. Производствами охвачены все юрисдикции в Украине, кроме того подана жалоба в ЕСПЧ. Мы просим донести до общества, что не уступим ни одной парафии, ни одного храма, ни одного священника, которые приняли решение остаться в структуре Киевского патриархата», — подчеркнула она.

УПЦ КП, Филарет
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