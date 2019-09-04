Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию церкви Филарета

Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) до рассмотрения по существу ее иска к Министерству культу Украины.
«Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд г.Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ-КП по обеспечению ... иска», — сообщает пресс-служба УПЦ-КП в среду.
В скан-копии решения суда, обнародованном на сайте УПЦ-КП, отмечается, что Яременко Олегу Васильевичу (митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоанну), как главе комиссии по прекращению или ликвидации УПЦ-КП и другим лицам по его доверенности, запрещено совершать любые действия относительно распоряжения и управления имуществом УПЦ-КП и совершать любые действия, направленные на ликвидацию УПЦ КП, до вступления решения по данному делу в законную силу.
Как сообщалось, в конце июля 2019 года Окружной административный суд г.Киева открыл производство по иску УПЦ-КП к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации «Киевской патриархии Украинской православной церкви».
Напомним, что в декабре 2018 года две непризнанные церкви — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и УПЦ КП — объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.
Изначально глава УПЦ КП Филарет был активным сторонником создания новой церковной структуры и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, и деятельность Епифания, а также заявил о восстановлении УПЦ КП.
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