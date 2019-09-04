Войти
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
официально
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
Рябошапка уволил прокуроров четерех областей
кадры
Рябошапка уволил прокуроров четерех областей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию церкви Филарета

93
Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию церкви Филарета

Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) до рассмотрения по существу ее иска к Министерству культу Украины.

«Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд г.Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ-КП по обеспечению ... иска», — сообщает пресс-служба УПЦ-КП в среду.

В скан-копии решения суда, обнародованном на сайте УПЦ-КП, отмечается, что Яременко Олегу Васильевичу (митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоанну), как главе комиссии по прекращению или ликвидации УПЦ-КП и другим лицам по его доверенности, запрещено совершать любые действия относительно распоряжения и управления имуществом УПЦ-КП и совершать любые действия, направленные на ликвидацию УПЦ КП, до вступления решения по данному делу в законную силу.

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Окружной административный суд г.Киева открыл производство по иску УПЦ-КП к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации «Киевской патриархии Украинской православной церкви».

Напомним, что в декабре 2018 года две непризнанные церкви — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и УПЦ КП — объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Читайте также: Суд принял решение о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР

Изначально глава УПЦ КП Филарет был активным сторонником создания новой церковной структуры и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, и деятельность Епифания, а также заявил о восстановлении УПЦ КП.

УПЦ КП, Филарет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016