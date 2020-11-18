Матч «Динамо» и «Барселоны» пройдет в Киеве без зрителей

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной», который состоится 24-го ноября в Киеве на НСК «Олимпийский», пройдет без зрителей.

Об этом сообщила пресс-служба «Динамо».

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч „Динамо“ — „Барселона“. Поэтому, по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион не будут допускаться», — отмечается там.

Клуб просит не вестись на мошенников, которые будут продавать билеты.

Это четвертая игра «Динамо» в групповом этапе Лиги чемпионов. В предыдущих играх киевляне проиграли «Барселоне» и «Ювентусу» и сыграли вничью с «Ференцварошем».