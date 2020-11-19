МВФ с начала пандемии раздал уже более $100 млрд помощи

Международный валютный фонд (МВФ) с начала пандемии выделил 82 странам более $100 млрд на борьбу с распространением и последствиями коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте организации блоге директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

«Мы отреагировали на этот кризис беспрецедентным образом, в том числе предоставили 82 странам новое финансирование на сумму более $100 млрд. Мы стремимся сделать еще больше, для того чтобы помочь нашим 190 странам-участницам преодолеть этот кризис и построить лучшую экономику после пандемии», — отметила она.

Георгиева вновь призвала страны Группы двадцати действовать совместными усилиями, чтобы в кратчайшие сроки положить конец пандемии и восстановить мировую экономику.