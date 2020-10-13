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МВФ прогнозирует падение мирового ВВП почти на 4,4% в 2020 году

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МВФ прогнозирует падение мирового ВВП почти на 4,4% в 2020 году

Международный валютный фонд улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП — как ожидается, он упадет на 4,4% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году. Об этом говорится в опубликованном во вторник октябрьском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Находящаяся в «глубокой рецессии» мировая экономика, отмечают авторы работы, «начинает выбираться из тех глубин, куда она скатилась» в апреле. Однако в условиях «продолжающегося распространения COVID-19 многие страны», подчеркивается в докладе, не только приостановили процесс отмены сдерживающих распространение коронавируса экономических мер, но и возобновляют их «для защиты уязвимых категорий населения». Как отмечают в МВФ, «долгий возврат мировой экономики к уровням активности, существовавшим до пандемии, по-прежнему склонен к спадам».

Как подчеркивается в докладе, фонд улучшил свои прогнозы по мировому ВВП в 2020 году на 0,8 процентных пункта (п. п.), а в 2021 году — ухудшил на 0,2 п. п. «Пересмотр отражает более высокие, чем ожидалось, темпы роста ВВП во II квартале, главным образом в странах с развитой экономикой, где экономическая активность начала улучшаться быстрее, чем ожидалось, после того, как в мае и июне были сокращены масштабы ограничений, а также показатели более активного восстановления в III квартале. Как ожидают авторы работы, «прогнозы экономического роста предполагают значительное снижение загрузки производственных мощностей и повышение уровня безработицы в этом году и в 2021 году как в развитых странах, так и в странах с формирующейся рыночной экономикой», — считают авторы работы.

Как ожидается, после восстановления мировой экономики в 2021 году в среднесрочной перспективе темпы роста постепенно замедлятся и составят около 3,5%.

При этом специалисты МВФ ожидают падения темпов роста ВВП стран с развитой экономикой на 5,8% (улучшение на 2,3 п. п. по сравнению с июньскими прогнозами), однако этот показатель увеличится на 3,9% (понижение на 0,9 п. п.) уже в следующем году. Среди стран этого блока крупнейшее экономическое падение ожидается у Испании (12,8%), за ней идет Италия (10,6%), третье место делят Великобритания и Франция (по 9,8%). Крупнейший подъем, в свою очередь, в следующем году ожидается у Испании (7,2%), за ней следует Франция (6%), на третьем месте — Великобритания (5,9%).

Падение темпов роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран ожидается на уровне 3,3% (ухудшение на 0,2 п. п.), а в 2021 году этот показатель вырастет на 6% (улучшение на 0,2%). Среди этих стран крупнейшее падение ожидается у Индии (10,3%), затем идет Мексика (9%) и ЮАР (8%). Крупнейший подъем в следующем году прогнозируется у Индии (8,8%), Китая (8,2%) и Мексики (3,5%).

В опубликованном на сайте фонда блоге главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что «нынешний кризис еще далек от завершения». «Уровень занятости остается значительно ниже показателей до пандемии, и рынок труда стал более поляризованным, сильнее пострадали работники с низкими доходами, молодежь и женщины. Бедные становятся еще беднее, и в этом году ожидается, что около 90 млн человек окажутся в крайней нищете. Выход из этого бедственного положения, вероятно, будет долгим, неравномерным и весьма неопределенным», — считает она.

По мнению Гопинат, «этот кризис, вероятно, оставит шрамы и в среднесрочной перспективе», поскольку рынкам труда требуется время для восстановления, объем инвестиций «сдерживается неопределенностью», а «потеря школьного образования наносит ущерб человеческому капиталу».

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«Вирус возрождается, восстанавливаются и локальные карантинные меры. Если ситуация обострится, а перспективы лечения и вакцин ухудшатся, ущерб для экономической активности будет серьезным и, вероятно, усилится серьезными потрясениями на финансовом рынке. Растущие торговые и инвестиционные ограничения, а также усиливающаяся геополитическая неопределенность могут нанести ущерб процессу восстановления», — считает главный экономист МВФ. По ее мнению, широкая доступность тестов на коронавирус, лекарств и вакцины от него, а также дополнительные стимулы со стороны государств «могут значительно улучшить результаты». Тем не менее, «для обеспечения устойчивого восстановления еще многое предстоит сделать», указала Гопинат. Она призвала к «более активному международному сотрудничеству» с целью преодоления кризиса. Так, в случае значительного роста масштабов предоставления лечения и вакцинации МВФ прогнозирует «совокупное увеличение глобального дохода почти на $9 трлн к концу 2025 года с учетом повышения доходов во всех странах и сокращения разницы в доходах».

МВФ, коронавирус
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