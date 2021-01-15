Глава МВФ обеспокоена ростом неравенства после пандемии

Международный валютный фонд (МВФ) призывает мировое сообщество работать над проблемой неравенства после пандемии коронавируса, особенно уделив внимание минимизации ущерба для низкоквалифицированных кадров.
«После пандемии нас волнует вопрос равного роста. После пандемий всегда стоял вопрос роста неравенства», — сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в пятницу по видеосвязи на Гайдаровском форуме, сообщает ТАСС.
По мнению главы МВФ, кризис особенно затрагивает молодые низкоквалифицированные кадры. «Поэтому нам необходимы финансовые рычаги, в том числе в сфере налогообложения, чтобы минимизировать ущерб для таких кадров, — убеждена Георгиева. — Неравенство надо сглаживать».
Директор фонда отметила важность вакцинации для экономического роста. Вместе с тем Георгиева призвала одновременно продвигать цифровую и «зеленую» экономики.
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