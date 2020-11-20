В Германии могут временно ослабить карантин для празднования Рождества

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена выработать вместе с главами регионов стратегию реагирования на распространение коронавируса на предстоящую зиму. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на участников заседания фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге.
Меркель ожидает, что 25 ноября премьер-министры федеральных земель в ходе запланированной видеоконференции «выступят с предложениями» относительно возможных мер. Канцлер заявила на заседании фракции, что правительство хочет «снова предоставить определенную степень свободы» гражданам на рождественские праздники. Однако после них, по ее словам, ожидаются «очень, очень сложные решения», то есть возможен новый карантин.
В ФРГ со 2 ноября как минимум до конца месяца действует карантинный режим. Закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.
Не исключено, что канцлер и главы регионов в ходе видеоконференции 25 ноября примут решения продлить ограничения.
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