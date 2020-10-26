В Германии планируют ввести «легкий карантин»

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый легкий карантин из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Bild.
По информации источников издания, Меркель выступает с инициативой закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения, отказаться от проведения массовых мероприятий. При этом предполагается оставить открытыми магазины, школы и детские сады, что не должно касаться районов с особенно высокими показателями распространения инфекции.
Количество подтвержденных случаев инфицирования в Германии выросло за сутки на 8 685, следует из данных Института Роберта Коха за понедельник. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 437 866 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли 10 056 пациентов. Базовый индекс репродукции вируса составляет 1,36. Это означает, что 10 человек передают инфекцию 13-14 людям.
28 октября состоятся очередные переговоры Меркель с главами регионов, во время которых будут обсуждаться предложения канцлера, пишет Bild.
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