В Германии планируют ввести «легкий карантин»

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый легкий карантин из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Bild.

По информации источников издания, Меркель выступает с инициативой закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения, отказаться от проведения массовых мероприятий. При этом предполагается оставить открытыми магазины, школы и детские сады, что не должно касаться районов с особенно высокими показателями распространения инфекции.

Количество подтвержденных случаев инфицирования в Германии выросло за сутки на 8 685, следует из данных Института Роберта Коха за понедельник. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 437 866 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли 10 056 пациентов. Базовый индекс репродукции вируса составляет 1,36. Это означает, что 10 человек передают инфекцию 13-14 людям.

28 октября состоятся очередные переговоры Меркель с главами регионов, во время которых будут обсуждаться предложения канцлера, пишет Bild.