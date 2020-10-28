Меркель хочет закрыть рестораны, театры и публичные дома

В аппарате канцлера Германии Ангелы Меркель разработали план новых карантинных ограничений, который должен вступить в действие с 4 ноября по всей территории Германии, соощают немецкие СМИ.

Согласно новым правилам, которые будут действовать до конца следующего месяца, людям будет разрешено встречаться на публике только с членами своей семьи и еще одним домохозяйством.

Школы и детские сады предлагается оставить открытыми.

Будут закрыты:

театры, и концертные залы;

кинотеатры, аттракционы и парки развлечений;

фитнес-студии, спортивные сооружения, бассейны и публичные дома;

бары, рестораны и пабы (кроме работы на вынос);

косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии.

Число новых инфекций в Германии в настоящее время намного превышает уровни, наблюдавшиеся во время первого пика пандемии коронавируса в марте и апреле. С тех пор количество тестирований значительно активизировалось, но власти считают, что во всплеске виноваты общественные собрания и ночная жизнь.