Байден определился с будущим госсекретарем и советником по вопросам нацбезопасности

Демократ Джо Байден, который был признан победителем президентских выборов в США, готов уже скоро объявить номинантов на должности главы Государственного департамента и советника Белого дома по вопросам национальной безопасности в новой администрации.

Как сообщает The New York Times, эти две должности являются ключевыми в формировании внешней политики США.

«Ожидается, что Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США», — отмечает издание.

При этом подчеркивается, что новому главе Госдепа придется прилагать усилия, чтобы «объединить скептически настроенных международных партнеров в новом противостоянии с Китаем».

Блинкен, ранее занимавший должность заместителя госсекретаря США, последовательно критиковал агрессию России и выступал за предоставление Украине летального оружия.

В то же время, сообщается, что Джо Байден намерен назначить на другую влиятельную должность, советника по национальной безопасности, своего давнего помощника Джейка Салливана.

Вместе Энтони Блинкен и Джейк Салливан, которые находятся в дружеских отношениях и имеют общее мировоззрение, были опорой Джо Байдена в вопросах внешней политики во время его кампании по выборам президента США.