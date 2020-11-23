Байден определился с будущим госсекретарем и советником по вопросам нацбезопасности

Демократ Джо Байден, который был признан победителем президентских выборов в США, готов уже скоро объявить номинантов на должности главы Государственного департамента и советника Белого дома по вопросам национальной безопасности в новой администрации.
Как сообщает The New York Times, эти две должности являются ключевыми в формировании внешней политики США.
«Ожидается, что Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США», — отмечает издание.
При этом подчеркивается, что новому главе Госдепа придется прилагать усилия, чтобы «объединить скептически настроенных международных партнеров в новом противостоянии с Китаем».
Блинкен, ранее занимавший должность заместителя госсекретаря США, последовательно критиковал агрессию России и выступал за предоставление Украине летального оружия.
В то же время, сообщается, что Джо Байден намерен назначить на другую влиятельную должность, советника по национальной безопасности, своего давнего помощника Джейка Салливана.
Вместе Энтони Блинкен и Джейк Салливан, которые находятся в дружеских отношениях и имеют общее мировоззрение, были опорой Джо Байдена в вопросах внешней политики во время его кампании по выборам президента США.
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