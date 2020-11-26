Байден заявил о войне с коронавирусом и пообещал вакцину уже в декабре

Вероятный новый президент США Джо Байден в телеобращении к гражданам в канун Дня Благодарения заявил, что из-за пандемии коронавируса страну ждет «тяжелая и долгая зима», но пообещал, что затем «жизнь вернется в привычное русло». Его слова приводит NBC News.

Он попросил не расценивать заявления о коронавирусе или о вакцине от него как политические. «Мы воюем с вирусом, а не друг с другом», — добавил он.

Вакцинация американцев от коронавируса начнется в декабре, напомнил Байден.

«Первые вакцинации могут пройти уже в декабре. Затем нам нужно будет выработать план распределения вакцины, чтобы вся страна прошла процедуру вакцинации как можно быстрее», — сказал Байден. При этом ранее,10 ноября, Байден выразил сомнения в широком применении вакцины в ближайшие месяцы.

В Белом доме ранее говорили, что вакцинация в США может начаться 11 декабря.

Испытания своих вакцин в США проводят компании Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech. В начале ноября Pfizer заявила, что созданная ею вакцина во время испытаний оказалась эффективной более чем на 90%. 20 ноября компания подала заявку на регистрацию препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). В компании отметили, что в случае одобрения заявки, препарат можно будет применять в середине-конце декабря.

Ранее опрошенные Bloomberg эксперты предупредили, что с распространением вакцины Pfizer могут возникнуть проблемы, поскольку препарат необходимо хранить при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Для использования препарата странам-импортерам придется с нуля создать инфраструктуру для ее транспортировки, хранения и разморозки.