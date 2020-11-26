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В Германии продлили ограничения из-за коронавируса

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В Германии продлили ограничения из-за коронавируса

Режим частичного карантина в Германии будет продлен до 20 декабря, сообщила канцлер страны Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель. Трансляция брифинга велась на сайте правительства. Карантин был введен с 2 ноября и изначально действовал до конца месяца.

«Пока меры продолжат действовать до 20 декабря. Мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января», — сказала Меркель.

Канцлер отметила, что ограничения остановили экспоненциальный рост, но число фиксируемых в стране заражений все еще слишком велико. Кривая заражений стала более плавной, но «довольствоваться этим результатом нельзя», указала Меркель.

С начала декабря будут разрешены частные встречи только составом не более пяти человек из двух семей. На период с 23 декабря по 1 января, то есть на все рождественские праздники и канун Нового года, правила временно смягчат: в этот период буду разрешены встречи с максимум десятью людьми, независимо от того, из каких они семей. Кроме того, власти ужесточат правила посещения торговых точек — на каждые 10 кв. м площади можно будет пускать одного посетителя, а в регионах с особенно напряженной ситуацией для школьников с восьмого класса введут обучение в несколько смен.

Карантинный режим действует в Германии с 2 ноября. Сейчас в стране закрыты для посещения рестораны, бары, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Также приостановили работу театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы и косметические салоны. При этом продолжают функционировать школы и детские сады, а также торговые центры.

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По данным Института Роберта Коха, за прошедшие сутки в Германии выявили более 18,6 тыс. новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились более 532 тыс. человек, умерли от COVID-19 14,7 тыс. Минувшие сутки стали в Германии рекордными по числу зафиксированных летальных случаев от коронавируса — 410.

ФРГ, коронавирус
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