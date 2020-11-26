«Не является подозреваемым»: адвокат главы ОАСК объяснил, почему судья Вовк не ходит на допросы

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк не является подозреваемым в деле, которое расследует НАБУ и по этой причине не обязан являться для проведения следственных действий или судебных заседаний. Об этом идет речь в письме адвоката главы ОАСК в адрес генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Копия письма есть в распоряжении Капитала.

«Работники НАБУ сознательно продолжают игнорировать тот факт, что Вовк Павел Вячеславович не является подозреваемым в уголовном производстве № 52019000000000522 от 21.06.2019 года, объединенном с уголовным производством № 22020120000000019, которое в свою очередь было выделено из уголовного производства № 42014100020000046 от 25.02.2014 года, и продолжают безосновательно вызывать его в качестве свидетеля, ограничивать его конституционные права, а также пытаются ограничить его в исполнении обязанностей судьи и председателя суда», — отмечается в письме.

Адвокат напоминает, что постановлением Высшего совета правосудия № 2517/ 0/15-20 от 1 сентября 2020 «О возвращении без рассмотрения ходатайства Генерального прокурора Венедиктовой И.В. о временном отстранении судьи, председателя Окружного административного суда города Киева Вовка П.В. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности» установлено, что Волк П.В. не является подозреваемым и соответственно органы предварительного расследования не могут обращаться с любыми ходатайствами относительно применения к нему каких-либо мер обеспечения уголовного производства.

Также и вступившим в законную силу постановлением Печерского районного суда города Киева по делу № 32952/20-к от 01.10.2020 года, установлено, что Вовк П.В. не является подозреваемым. Указанным постановлением уполномоченное лицо Офиса генерального прокурора обязано совершить действия по исключению из Единого реестра досудебных расследований сведения о дате и времени сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу.

«Таким образом, учитывая отсутствие статуса подозреваемого у Вовка П.В., УПК Украины не возлагает на него никаких обязанностей, а также отсутствуют какие-либо основания для объявления розыска, применение привода или наложения денежного взыскания. Кроме этого, в розыск может быть объявлено только лицо, которому сообщено о подозрении в соответствии с требованиями УПК Украины», — заявляет адвокат.

Учитывая вышеизложенное, адвокат судьи Вовка обращается к генпрокурору с просьбой обеспечить соблюдение норм УПК Украины в уголовном производстве № 52019000000000522 от 21.06.2019 года и учитывать указанную в информацию при согласовании или принятии любых процессуальных решений в указанном уголовном производстве.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщала, что НАБУ направило генеральному прокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева. В НАБУ заявили, что подозреваемые без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд, чем демонстрируют свое пренебрежение к закону.