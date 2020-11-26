«1+1 media» закрывает «Телекритику»

Медиахолдинг «1+1 медиа» закрывает интернет-издание «Телекритика», сообщается на сайте издания в четверг.

«26 ноября 2020 года станет последним днем функционирования интернет-издания (...) Учитывая ущерб, нанесенный миру коронакризисом, больно ударившим и по рынку медиа, группа „1+1 media“ приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов», — отмечается в сообщении.

«Телекритика» — нишевое интернет-издание о жизни украинской медиасферы, ориентированное преимущественно на профессиональную среду.

Как отмечают в «1+1 media», с 2001 года проект несколько раз менял формат и форму донесения контента, что позволяло постепенно сокращать расходы на поддержку издания.

«Наша актуальная стратегия заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Жаль это констатировать, но по ряду объективных причин „Телекритика“ не смогла войти в этот список», — заявил генеральный директор «1+1 media» Ярослав Пахольчук.

Он также поблагодарил команду издания за добросовестный труд, честность и принципиальность, благодаря которой издание пользовалось авторитетом на рынке.

Медиахолдинг «1+1 медиа» контролирует телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International» и «Униан-ТВ» и «Бигуди», а также информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа «1+1 video» и Высшая школа Media & Production.

Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.