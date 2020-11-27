В Раду имеют шанс пройти всего пять партий

За партию «Слуга народа» в случае проведения внеочередных парламентских выборов в ближайшее воскресенье готовы проголосовать 19,9% всех украинских избирателей или 30,1% тех из них, кто намерен участвовать в голосовании и определились с выбором партии.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования компании R&B Group «Электоральные настроения украинцев: президентский и партийный рейтинги», проведенного 16-25 ноября.
В пятерку лидеров, которые имеют шансы на преодоление избирательного барьера, также вошли партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую проголосовали бы 13,1% всех избирателей или 19,8% намеренных участвовать в голосовании и определившихся с выбором; «Европейская солидарность» (10,1% и 15,3% соответственно), «Батькивщина» (6,8% и 10,3% соответственно) и «Сила и честь» (3,6% и 5,4% соответственно).
Остальные политсилы бы не преодолели проходной барьер — за каждую из них проголосовало бы менее 2% респондентов или 3% намеренных участвовать в голосовании и определившихся с выбором.
Опрос 1800 респондентов старше 18 лет проходил в Киеве и 24 областях Украины (кроме неподконтрольных территорий) методом личного интервью по выборке, репрезентативной по месту проживания, полом и возрастом. Ошибка выборки не превышает 2,4%.
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