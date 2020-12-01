Секретарь СНБО назвал возможные даты введения локдауна в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, т.н. «локдаун», при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.
«То, что локдаун будет — это 100%, другое дело, когда», — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
«Единственный вопрос — времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу», — добавил секретарь СНБО.
Как сообщалось, на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение «локдауна» с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Формат «локдауна», в т.ч. вопрос работы транспорта в этот период, также еще обсуждается.
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