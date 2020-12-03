Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов проиграть выборы, только если они будут честными. Глава государства записал 46-минутное видео, на котором в очередной раз заявил о том, что результаты прошедшего 3 ноября голосования были сфальсифицированы. Свою речь он назвал «возможно, самой важной, которую когда-либо произносил». Видеозапись американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я не против, если я проиграю выборы, но я хочу, чтобы они были честными. Чего я не хочу, так это, чтобы выборы были украдены у американского народа», — заявил Трамп.

Американский президент назвал выборы «полной катастрофой» и заявил о масштабных фальсификациях, которые стали возможными из-за голосования по почте. По его словам, «миллионы голосов» были получены незаконно в колеблющихся штатах, в связи с чем он потребовал немедленно отменить результаты выборов в отдельных штатах.

Американский лидер заверил, что продолжит борьбу за подсчет «законных голосов». «Мы собираемся обеспечить честность голосования, гарантировав, чтобы каждый законный голос был подсчитан, а незаконный — нет», — пообещал он.

Трамп назвал своим долгом защитить американскую избирательную систему США, подвергшуюся «скоординированному нападению».