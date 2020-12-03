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Умер бывший президент Франции

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Умер бывший президент Франции

На 95-м году жизни скончался бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Об этом со ссылкой на его приближенных сообщила газета Le Figaro, информацию подтвердило радио Europe 1.

Семья политика сообщила, что он умер от последствий COVID-19.

В середине сентября д’Эстена госпитализировали из-за легочной инфекции, сообщали источники Le Parisien. Через два месяца, 15 ноября, бывший президент вновь попал в больницу, писала La Nouvelle République.

Источники в медучреждении сообщили, что д’Эстен поступил в кардиологическое отделение, а сам он говорил о «сердечной недостаточности», передавало издание. По его информации, 20 ноября экс-президента выписали и он вернулся в свою резиденцию в городе Отон (департамент Луар и Шер).

Эстен прожил дольше всех президентов Франции. В 1962–1974 годы он был министром экономики и финансов республики. В 1974 году он выиграл президентские выборы и в возрасте 48 лет стал одним из самых молодых лидеров европейских стран.

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На посту президента Жискар д’Эстен пробыл до 1981 года. При нем во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в том числе строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций. Также при д’Эстене во Франции отменили политическую цензуру в кино, а избирательный возраст был понижен с 21 года до 18 лет. Во время его президентства в стране были легализованы аборты и упрощена процедура развода.

Франция, Валери Жискар д’Эстен
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