США побили рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

За сутки в США от коронавируса умерли 3157 человек — рекорд с начала пандемии, сообщает Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Число новых случаев второй раз с весны превысило отметку в 200 тысяч, составив 200 070 зараженных за последние 24 часа.
На прошлой неделе зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших — 205 557 человек.
С начала эпидемии в США выявили более 13,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались около 273 тысяч человек, выздоровели свыше пяти миллионов.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировали 64,5 миллиона инфицированных. Почти полтора миллиона человек умерли. Соединенные Штаты находятся на первой строчке по заболеваемости COVID-19.
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