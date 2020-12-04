В «Богдан Моторс» подвели итоги трех кварталов 2020 года

Вызовы, возникшие в этом году, поставили мир в совершенно новую негативную систему координат и не могли не сказаться на состоянии предприятий компании «Богдан Моторс». Как сообщила пресс-служба одного из крупнейших производителей автотранспорта Украины, 2020 год не стал годом развития и внедрения инноваций, а скорее превратился в период попыток удержание уровня производства и сохранения производственного потенциала.

Еще в начале года компания сообщила о намерении вынужденного сокращения около 600 работников в связи с отсутствием заказов военной техники, которая произовдилась на ГП «Автосборочный завод № 2» в Черкассах. И если в предыдущие годы военные заказывали сотни единиц автотранспорта, то в 2020 году перечень закупленных автомобилей едва достиг отметки в 50 единиц, при этом черкасский завод по формальным причинам не был допущен к участию в этих тендерах.

Не способствовало развитию производства и пролонгированное во времени конкурентное неравенство украинского производителя по сравнению с зарубежными производителями автомобильной техники. На фоне фактически открытого рынка для импорта товаров, производители и в 2020 году не получили доступных финансов, равных условий для инвестирования в производство, поэтому оптимистичный план развития, к сожалению, так и остается в проекте. Некоторую надежду дают законодательные инициативы, которые воплощены в проектах законов № № 3739 по локализации производства при публичных закупках и №№ 3476 и 3477 по развитию электротранспорта в Украине. Но их продвижение в Верховной Раде идет совсем не в турборежиме, отмечают в компании.

Несмотря на медлительность имплементации идей экологического электротранспорта в Украине, на Луцком автозаводе уже начались работы по созданию нового электрического автобуса «Богдан», который будет комплектоваться литий-ионными тяговыми аккумуляторными батареями, которые обеспечат запас хода не менее 200 км без подзарядки.

В условиях пандемии COVID-19 было целесообразным задуматься и над тем, как предотвратить быстрое распространение вируса в пределах транспортного средства. И в октябре этого года ГП «Автосборочный завод № 1» АО «АК «Богдан Моторс» получил патент на полезную модель «Способ очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств».

Основные усилия компания сосредоточила на изготовлении современного общественного транспорта. Сейчас идет процесс реализации контрактов на поставку современных комфортабельных троллейбусов в Луцк, Харькова, Полтавы, Сум и Херсона. А весной этого года в Ивано-Франковск отправились 10 современных автобусов «Богдан А70132».

Реализация масштабных проектов общественного транспорта для украинских городов стала возможной благодаря сотрудничеству «Богдан Моторс» с органами местного самоуправления в рамках проекта «Городской общественный транспорт в Украине», финансируемого за счет средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

ДП «Автосборочный завод № 1» АО «АК «Богдан Моторс» также активно сотрудничает с органами местного самоуправления в целях обеспечения равных условий доступа для получения качественного образования всех школьников. Так, в текущем году школьные автобусы производства луцкого «Автосборочного завода № 1» были приобретены для потребностей учащихся Волынской, Тернопольской и Ровенской областей.

По результатам 9 месяцев 2020 года «Богдан Моторс» выплатил более 122 миллионов гривен налогов и других отчислений в бюждеты всех уровней.