Войти
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
госфинансы
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»
позиция
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

автопром
RSS

В «Богдан Моторс» подвели итоги трех кварталов 2020 года

224
В «Богдан Моторс» подвели итоги трех кварталов 2020 года

Вызовы, возникшие в этом году, поставили мир в совершенно новую негативную систему координат и не могли не сказаться на состоянии предприятий компании «Богдан Моторс». Как сообщила пресс-служба одного из крупнейших производителей автотранспорта Украины, 2020 год не стал годом развития и внедрения инноваций, а скорее превратился в период попыток удержание уровня производства и сохранения производственного потенциала.

Еще в начале года компания сообщила о намерении вынужденного сокращения около 600 работников в связи с отсутствием заказов военной техники, которая произовдилась на ГП «Автосборочный завод № 2» в Черкассах. И если в предыдущие годы военные заказывали сотни единиц автотранспорта, то в 2020 году перечень закупленных автомобилей едва достиг отметки в 50 единиц, при этом черкасский завод по формальным причинам не был допущен к участию в этих тендерах.

Не способствовало развитию производства и пролонгированное во времени конкурентное неравенство украинского производителя по сравнению с зарубежными производителями автомобильной техники. На фоне фактически открытого рынка для импорта товаров, производители и в 2020 году не получили доступных финансов, равных условий для инвестирования в производство, поэтому оптимистичный план развития, к сожалению, так и остается в проекте. Некоторую надежду дают законодательные инициативы, которые воплощены в проектах законов № № 3739 по локализации производства при публичных закупках и №№ 3476 и 3477 по развитию электротранспорта в Украине. Но их продвижение в Верховной Раде идет совсем не в турборежиме, отмечают в компании.

Несмотря на медлительность имплементации идей экологического электротранспорта в Украине, на Луцком автозаводе уже начались работы по созданию нового электрического автобуса «Богдан», который будет комплектоваться литий-ионными тяговыми аккумуляторными батареями, которые обеспечат запас хода не менее 200 км без подзарядки.

В условиях пандемии COVID-19 было целесообразным задуматься и над тем, как предотвратить быстрое распространение вируса в пределах транспортного средства. И в октябре этого года ГП «Автосборочный завод № 1» АО «АК «Богдан Моторс» получил патент на полезную модель «Способ очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств».

Основные усилия компания сосредоточила на изготовлении современного общественного транспорта. Сейчас идет процесс реализации контрактов на поставку современных комфортабельных троллейбусов в Луцк, Харькова, Полтавы, Сум и Херсона. А весной этого года в Ивано-Франковск отправились 10 современных автобусов «Богдан А70132».

Реализация масштабных проектов общественного транспорта для украинских городов стала возможной благодаря сотрудничеству «Богдан Моторс» с органами местного самоуправления в рамках проекта «Городской общественный транспорт в Украине», финансируемого за счет средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Читайте также: Все фильмы Warner Bros. теперь будут одновременно выходить в кинотеатрах и онлайн

ДП «Автосборочный завод № 1» АО «АК «Богдан Моторс» также активно сотрудничает с органами местного самоуправления в целях обеспечения равных условий доступа для получения качественного образования всех школьников. Так, в текущем году школьные автобусы производства луцкого «Автосборочного завода № 1» были приобретены для потребностей учащихся Волынской, Тернопольской и Ровенской областей.

По результатам 9 месяцев 2020 года «Богдан Моторс» выплатил более 122 миллионов гривен налогов и других отчислений в бюждеты всех уровней.

автопром, Богдан Моторс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016