Coca-Cola, Roshen и PepsiCo возглавили список брендов, загрязняющих Украину пластиком

Компании The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen попали в топ-3 крупнейших загрязнителей пластиком в Украине в 2020 году.

Об этом говорится в отчете бренд-аудита Break Free From Plastic.

Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира.

Отмечается, что в Украине акцию Break Free from Plastic координировали ОО Zero Waste Society и Zero Waste Alliance Ukraine.

Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов и определяли, какому бренду они принадлежат.

В отчете говорится, что наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании Coca-Cola (11,94%), Roshen (8,65%) и PepsiCo (7,9%).

Также в топ-10 антирейтинга следующие компании: Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, Оболонь, Молочный Альянс.

По данным отчета, The Coca-Cola Company, PepsiCo и Nestlé признано крупнейшими загрязнителями в мире пластиком третий год подряд.

«Звание „Топ Глобальных загрязнителей“ описывает материнские компании, бренды которых были зафиксированы загрязняющими большинство мест в мире наибольшим количеством пластиковых отходов. Топ Глобальных загрязнителей 2020 остаются чрезвычайно последовательными уже 3 года подряд, продолжая загрязнять большинство мест наибольшим количеством одноразового пластика.

Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo остаются нашими Топ-3 Глобальными загрязнителей ежегодно, начиная с первого глобального бренд-аудита в 2018 году», — говорится на Facebook-странице Zero Waste Alliance Ukraine.