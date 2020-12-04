Войти
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
госфинансы
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»
позиция
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

экология
RSS

Coca-Cola, Roshen и PepsiCo возглавили список брендов, загрязняющих Украину пластиком

554
Coca-Cola, Roshen и PepsiCo возглавили список брендов, загрязняющих Украину пластиком

Компании The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen попали в топ-3 крупнейших загрязнителей пластиком в Украине в 2020 году.

Об этом говорится в отчете бренд-аудита Break Free From Plastic.

Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира.

Отмечается, что в Украине акцию Break Free from Plastic координировали ОО Zero Waste Society и Zero Waste Alliance Ukraine.

Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов и определяли, какому бренду они принадлежат.

В отчете говорится, что наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании Coca-Cola (11,94%), Roshen (8,65%) и PepsiCo (7,9%).

Также в топ-10 антирейтинга следующие компании: Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, Оболонь, Молочный Альянс.

По данным отчета, The Coca-Cola Company, PepsiCo и Nestlé признано крупнейшими загрязнителями в мире пластиком третий год подряд.

«Звание „Топ Глобальных загрязнителей“ описывает материнские компании, бренды которых были зафиксированы загрязняющими большинство мест в мире наибольшим количеством пластиковых отходов. Топ Глобальных загрязнителей 2020 остаются чрезвычайно последовательными уже 3 года подряд, продолжая загрязнять большинство мест наибольшим количеством одноразового пластика.

Читайте также: В деле Микитася всплыла миллионная взятка Гройсману

Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo остаются нашими Топ-3 Глобальными загрязнителей ежегодно, начиная с первого глобального бренд-аудита в 2018 году», — говорится на Facebook-странице Zero Waste Alliance Ukraine.

Roshen, Coca-Cola, PepsiCo, пластик
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016