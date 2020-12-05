Прокуратура АРК открыла дело против представителей австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelb(l)au», – МИД

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelb(l)au», которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе, сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев.
«Украина запустила также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым», — написал Макеев в соцсети Фейсбук в субботу.
В сообщении также отмечается, что Киев призвал ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов «Coop Himmelb(l)au».
«Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией. Руководство этой австрийской компании решило стать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а у международного реноме этой компании будут серьезные потери», — написал Макеев.
Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил об имеющейся информации по участию австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelb(l)au» в строительстве оперного театра в Севастополе. «В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам», — написал Щерба в соцсети Фейсбук.
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