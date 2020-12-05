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Армения и Азербайджан согласовали принцип «всех на всех» при обмене пленными

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Армения и Азербайджан согласовали принцип «всех на всех» при обмене пленными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении заявил о согласовании с Азербайджаном принципа «всех на всех» при обмене пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Это касается не только плененных во время войны, но и до нее оказавшихся на армянской или азербайджанской стороне», — сказал Пашинян, которого цитирует Sputnik-Армения. Премьер отметил, что необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем.

Еще одной важной проблемой Пашинян назвал поиск без вести пропавших. По его словам, сейчас с подконтрольных Азербайджану территорий вывозятся тела армянских военнослужащих, а также идет опознание сложно идентифицируемых тел с помощью ДНК-тестов. После установления перемирия было вывезено более 600 тел военнослужащих, процесс опознания 500 из них продолжается, уточнил он.

«Этот процесс требует времени, с 9 ноября родственникам было передано 135 тел погибших. Процесс продолжается», — сообщил Пашинян.

Баку подтвердил намерение провести обмен пленными с Арменией по принципу «всех на всех» 1 декабря. «Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу «всех на всех», — сообщалось в заявлении Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

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Бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Перемирие установилось только после заключения соглашения в ночь с 9 по 10 ноября. Тогда сторона договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также по соглашению Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
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