В Индии 300 человек попали в больницы из-за неизвестной болезни

Один житель индийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) скончался от неизвестной болезни, еще 315 человек госпитализированы с симптомами того же заболевания. Об этом сообщает газета The Hindu.

По информации издания, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.

В местных органах здравоохранения сообщили, что 170 заболевших уже выписаны из больницы. Сейчас ожидаются результаты анализов воды, продуктов питания и крови больных.

По данным The Times of India, заболевшие начали обращаться к медикам в субботу, 5 декабря. Тогда симптомы неизвестной болезни проявились у 45 человек, проживающих в разных районах Элуру.

Как передает издание, эксперты рассматривают несколько версий возникновения заболевания, в том числе отравление в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

В ноябре симптомы другой неизвестной ранее болезни появились у порядка 200 человек в Сенегале. По данным газеты Sud Quotidien, больные покрывались струпьями, страдали сильным зудом по всему телу и раздражением глаз. Власти сообщали, что все заболевшие рыбачили в одном и том же районе Атлантического океана.