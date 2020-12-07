Россия провалила программу импортозамещения продуктов

За восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения в условиях действующего запрета на ввоз определенной продукции России не удалось достичь плановых показателей, следует из исследования национального рейтингового агентства (НРА), сообщает «Коммерсантъ».

В августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в эту страну определенных категорий товаров из стран Запада как ответ на западные санкции. Первый запрет на поставки товаров — мяса, рыбы, молочной продукции, сыров, овощей, фруктов — касался стран ЕС и США. Через год санкции расширили на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, позже — на Украину.

Выпадающий объем продукции планировалось заместить российскими товарами согласно стратегии импортозамещения от 2012 года.

Однако аналитики считают, что сделать это удалось лишь частично и значительная часть продуктов все еще ввозится из-за рубежа, но уже из других стран.

Например, объем экспорта молочной продукции к концу 2020 года должен был сократиться на 30%, однако в реальности сокращение составило 20%. Импорт плодоовощной продукции должен был уменьшиться на 20%, но фактически снизился только на 11%. Непосредственно ввоз овощей сократился на 27,%, тогда как должен был снизиться на 70%.

Существенно уменьшился только импорт мяса, подсчитали аналитики — на 65%, однако до запланированных значений этот показатель все еще не дотягивает почти на 3 п.п.

В ряде случаев поставки из стран, попавших под российские санкции, заместили ввозом продуктов из третьих стран. Однако, следует из исследования НРА, частично это произошло за счет реэкспорта все той же запрещенной к прямому ввозу в Россию продукции.

Так, поставки норвежской рыбы в Россию сократились, их заменили поставки из Чили и с Фарерских островов. При этом одновременно втрое выросли поставки из Норвегии в Чили. После запрета на поставки фруктов из ЕС эту нишу фактически занял Эквадор, при этом увеличив импорт из стран Евросоюза в семь раз. Объем поставляемых на российский рынок овощей из Китая вырос после ввода санкций, однако сам Китай при этом нарастил поставки из ЕС втрое.

Эксперты также допускают реэкспорт санкционной продукции, но через страны ЕАЭС, Молдову, Сербию, Азербайджан.