Глава украинского МИД едет в Молдову для перезагрузки отношений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит визит в Молдову, чтобы подтвердить «готовность к перезагрузке отношений».
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Визит состоится 9-10 декабря.
«Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове», — говорится в сообщении МИД Украины.
Во время визита Кулеба встретится с избранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем.
Они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепления региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций.
Напомним, Владимир Зеленский пригласил избранного президента Молдовы в Киев в первом телефонном разговоре, на следующий день после выборов.
Уже известно, что Санду осуществит свои первые зарубежные визиты в Киев и Бухарест.
Владимир Зеленский и экс-президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном из-за его высказываний о том, что Крым принадлежит РФ.
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