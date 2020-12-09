Глава украинского МИД едет в Молдову для перезагрузки отношений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит визит в Молдову, чтобы подтвердить «готовность к перезагрузке отношений».

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Визит состоится 9-10 декабря.

«Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове», — говорится в сообщении МИД Украины.

Во время визита Кулеба встретится с избранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем.

Они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепления региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций.

Напомним, Владимир Зеленский пригласил избранного президента Молдовы в Киев в первом телефонном разговоре, на следующий день после выборов.

Уже известно, что Санду осуществит свои первые зарубежные визиты в Киев и Бухарест.

Владимир Зеленский и экс-президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном из-за его высказываний о том, что Крым принадлежит РФ.