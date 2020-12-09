Илон Маск занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Такие данные приводятся во вторник на сайте издания.
По его подсчетам, состояние Маска оценивается в $144,7 млрд, что позволило бизнесмену обойти владеющего $144,3 млрд генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, который в настоящий момент находится на третьем месте в списке. В рейтинге по-прежнему лидирует глава крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с $185,4 млрд. Четвертую позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд.
Кроме того, в десятке самых обеспеченных людей мира находятся глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,1 млрд), один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон ($81,3 млрд), основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($79,7 млрд) и Сергей Брин ($77,4 млрд), а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в $77,2 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016