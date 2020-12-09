В УЦОКО рассказали, почему хотят сделать ВНО платным

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) заявляет, что возможность сдавать внешнее независимое оценивание по дополнительным предметам платно расширит возможности соискателей образования.
«В социальных сетях распространяется информация о попытке Министерства образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования ввести платное ВНО. Конечно, это будоражит общество, поскольку ВНО является важной составляющей системы образования, предполагает соблюдение принципа равенства всех граждан. Должны отметить, что в проект приказа „Об утверждении изменений в порядок проведения ВНО результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования“ действительно предусмотрено введение возможности сдавать ВНО за средства физических или юридических лиц, однако эта норма только расширит возможности соискателей образования, поскольку позволит сдавать дополнительное количество предметов ВНО», — говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.
В частности, речь идет о возможности сдавать не только ВНО нескольким необходимым предметам за счет государства, но и по дополнительным предметам за свой счет.
Отмечается, что, учитывая комплексность вопроса о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями, участвовать в платном ВНО участники будут не раньше 2022 года.
«Обобщая, отметим то, что количество предметов ВНО, которые можно сдавать за счет государства, всегда будет давать возможность доступа граждан к желаемым высшим учебным заведениям. А норма, о которой идет речь, расширит возможности граждан, которые захотят попробовать свои силы по многим учебным предметам», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016