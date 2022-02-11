Нардепы предлагают разрешить выпускникам этого проходить ВНО по желанию

Народные депутаты предлагают освободить выпускников учреждений полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году от прохождения Государственной итоговой аттестации.
Соответствующий законопроект № 7037 о внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), касающихся отдельных вопросов завершения 2021/2022 учебного года, зарегистрирован в Верховной Раде.
Авторы законопроекта предлагают освободить от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, завершающих получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году. Согласно законопроекту при желании, они имеют право пройти такую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.
Как уточняется в законопроекте, данные предложения обоснованы мерами по предотвращению COVID-19.
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