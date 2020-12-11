Китай за время пандемии продал странам мира более 200 млрд масок

Китай с начала пандемии поставил другим странам более 200 млрд защитных масок, а также защитные костюмы и наборы для тестирования, заявил глава МИД КНР Ван И на конференции «Международная обстановка и китайская дипломатия в 2020 году».

«Мы развили самые большие производственные мощности медицинских средств и к настоящему времени поставили в различные страны более 200 млрд защитных масок, 2 млрд защитных костюмов и 800 млн наборов реактивов для тестов», — говорится в заявлении Ван И, размещенном на сайте МИД КНР.

Ван И отметил, что Китай предоставил помощь в борьбе с пандемией более 150 странам и девяти международным организациям, а также направил экспертные группы в 34 государства.